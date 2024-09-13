Воробьёв: восемь человек из «Локо» в сборной — клуб развивается в правильном направлении

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Воробьёв ответил на вопрос об игроках сборной России из стана железнодорожников.
— Как узнал, что едешь в сборную России?
— Я попал ещё в расширенный список. Очень хотелось оказаться в окончательном составе. Скрывать не буду, это цель и мечта. После одной из тренировок Михаил Галактионов сказал, что восемь человек из клуба вызваны в сборную России.
— Теперь «Локомотив» – базовый клуб сборной России?
— Клуб развивается и движется в правильном направлении. Каждый из нас действительно заслужил этот вызов, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.
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