Сесар Монтес прокомментировал свой переход в «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес прокомментировал свой переход в московский клуб.

«Когда мне предложили этот проект, я сразу понял, что это интересно. Очень доволен, что всё получилось. Не было никаких сомнений в принятом решении. Сейчас есть только одно желание — выйти на поле. Знаю, что этот клуб с богатой историей и с большим количеством завоёванных титулов. Со своей стороны сделаю всё возможное, чтобы защищать на поле цвета «Локомотива», — сказал Монтес на видео, опубликованном пресс-службой клуба.

12 сентября «Локомотив» объявил о переходе мексиканского защитника Сесара Монтеса. Срок соглашения с игроком рассчитан до июня 2029 года, он будет выступать за «Локомотив» под 23-м игровым номером.

Предыдущим клубом защитника сборной Мексики была испанская «Альмерия», в которой он выступал с сентября 2023 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего Сесара Монтеса составляет € 3 млн.

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