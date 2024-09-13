Виктор Давила покинул ЦСКА и перешёл в «Америку» — AM

Нападающий московского ЦСКА Виктор Давила пополнил состав мексиканской «Америки». Об этом сообщает AM.

По информации источника, сделка между клубами окончательно согласована. Футболист сборной Чили отправится в новую команду в аренду с опцией обязательного выкупа.

Давила является воспитанником чилийского «Уачипато», откуда перебрался в мексиканскую «Некаксу». Уже потом в Мексике поиграл за «Пачуку» и «Леон». В сезоне-2023/2024 футболист сыграл за красно-синих 32 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. При этом его рыночная стоимость составляет € 5 млн.

ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Марко Николича 13 очков по итогам семи матчей.

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