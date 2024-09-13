Арсен Захарян объяснил своё решение поменять игровой номер в «Реале Сосьедад»

Российский полузащитник испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян объяснил смену игрового номера. Теперь россиянин будет выступать под «восьмёркой».

«Смена номера? Я поменял 12‑й на 21‑й, это было моё решение, позвонили из клуба, сказали, что освободился 8‑й номер, что могу взять, если хочу. Я не зацикливаюсь на номере, просто хотел поменять 12‑й», – сказал Захарян в эфире телеканала «Матч! Футбол 1».

21-летний Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. За этот период российский полузащитник принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Самые титулованные футбольные клубы России: