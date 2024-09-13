Воробьёв: почему в России VAR смотрят по семь минут? Ну честное слово, так невозможно!

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался по поводу судейства в матче 7-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

— Почему проиграли «Краснодару»?

— Уже все обсудили, что Илюха Лантратов совершил результативную ошибку. Да, с кем не бывает? Это спорт. Футбол без ошибок был бы неинтересен. При счёте 0:1 Мороз (Евгений Морозов. – Прим. «Чемпионата») забил, но был миллиметровый офсайд. У «Локомотива» были подходы, но не сказать, что получалось хорошо играть в атаке и в обороне. Мы скорее чуть перегорели, чем не настроились.

Я вот что не понимаю: почему в России VAR смотрят по семь минут? Каждый раз складывается ощущение, что они сидят там и думают, что потом говорить будут. Ну честное слово! Так невозможно. Плюс в РПЛ другая графика офсайдных линий. С одного ракурса его видно, с других – нет. Ну окей. Моё дело – играть, а не судейство обсуждать, — рассказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

Полностью интервью с Дмитрием Воробьёвым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.