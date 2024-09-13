Чемпионат России по футболу: расписание 8-го тура РПЛ сезона-2024/2025

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 13 сентября, стартует 8-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

Расписание матчей 8-го тура чемпионата России (время московское):

13 сентября, пятница

20:15. «Рубин» — «Крылья Советов»

14 сентября, суббота

12:00. «Оренбург» — «Локомотив»

14:15. «Факел» — «Пари НН»

16:30. ЦСКА — «Зенит»

19:00. «Краснодар» — «Ростов»

15 сентября, воскресенье

14:15. «Динамо» Москва — «Ахмат»

16:30. «Акрон» — «Химки»

19:00. «Динамо» Махачкала — «Спартак»

После семи туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. Вторым идёт «Краснодар» с 15 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», имеющий в своём активе также 15 очков.