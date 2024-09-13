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Чемпионат России по футболу: расписание 8-го тура РПЛ сезона-2024/2025

Чемпионат России по футболу: расписание 8-го тура РПЛ сезона-2024/2025
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Сегодня, 13 сентября, стартует 8-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

Расписание матчей 8-го тура чемпионата России (время московское):

13 сентября, пятница

  • 20:15. «Рубин» — «Крылья Советов»

14 сентября, суббота

  • 12:00. «Оренбург» — «Локомотив»
  • 14:15. «Факел» — «Пари НН»
  • 16:30. ЦСКА — «Зенит»
  • 19:00. «Краснодар» — «Ростов»

15 сентября, воскресенье

  • 14:15. «Динамо» Москва — «Ахмат»
  • 16:30. «Акрон» — «Химки»
  • 19:00. «Динамо» Махачкала — «Спартак»

После семи туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. Вторым идёт «Краснодар» с 15 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», имеющий в своём активе также 15 очков.

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