Чемпионат России по футболу: расписание 8-го тура РПЛ сезона-2024/2025
Сегодня, 13 сентября, стартует 8-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.
Расписание матчей 8-го тура чемпионата России (время московское):
13 сентября, пятница
- 20:15. «Рубин» — «Крылья Советов»
14 сентября, суббота
- 12:00. «Оренбург» — «Локомотив»
- 14:15. «Факел» — «Пари НН»
- 16:30. ЦСКА — «Зенит»
- 19:00. «Краснодар» — «Ростов»
15 сентября, воскресенье
- 14:15. «Динамо» Москва — «Ахмат»
- 16:30. «Акрон» — «Химки»
- 19:00. «Динамо» Махачкала — «Спартак»
После семи туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. Вторым идёт «Краснодар» с 15 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», имеющий в своём активе также 15 очков.
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