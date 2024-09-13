Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 5-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025

Сегодня, 13 сентября, стартует 5-й тур испанской Примеры сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

Расписание матчей 5-го тура чемпионата Испании (время московское):

13 сентября, пятница

22:00. «Бетис» — «Леганес»

14 сентября, суббота

15:00. «Мальорка» — «Вильярреал»

17:15. «Эспаньол» — «Алавес»

19:30. «Севилья» — «Хетафе»

22:00. «Реал Сосьедад» — «Реал»

15 сентября, воскресенье

15:00. «Сельта» — «Вальядолид»

17:15. «Жирона» — «Барселона»

19:30. «Лас-Пальмас» — «Атлетик»

22:00. «Атлетико» — «Валенсия»

16 сентября, понедельник

22:00. «Райо Вальекано» — «Осасуна»

После четырёх сыгранных туров испанской Примеры первое место с 12 очками занимает «Барселона». На второй строчке располагается мадридский «Реал» с восемью очками. Замыкает тройку лидеров «Атлетико», также набравший восемь очков.