Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 5-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025
Сегодня, 13 сентября, стартует 5-й тур испанской Примеры сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.
Расписание матчей 5-го тура чемпионата Испании (время московское):
13 сентября, пятница
- 22:00. «Бетис» — «Леганес»
14 сентября, суббота
- 15:00. «Мальорка» — «Вильярреал»
- 17:15. «Эспаньол» — «Алавес»
- 19:30. «Севилья» — «Хетафе»
- 22:00. «Реал Сосьедад» — «Реал»
15 сентября, воскресенье
- 15:00. «Сельта» — «Вальядолид»
- 17:15. «Жирона» — «Барселона»
- 19:30. «Лас-Пальмас» — «Атлетик»
- 22:00. «Атлетико» — «Валенсия»
16 сентября, понедельник
- 22:00. «Райо Вальекано» — «Осасуна»
После четырёх сыгранных туров испанской Примеры первое место с 12 очками занимает «Барселона». На второй строчке располагается мадридский «Реал» с восемью очками. Замыкает тройку лидеров «Атлетико», также набравший восемь очков.
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