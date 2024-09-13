«Идеальный трансфер». Гасилин — о переходе Дзюбы в «Акрон»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин поделился мнением о переходе нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон». Он считает, что это идеальный трансфер.

«Я думаю, его мастерство никуда не пропало, забить гол он всегда способен. Он готовился, играл в уличный футбол с ребятами, выглядит неплохо. Это величина для нашего футбола, амбиции всегда присутствуют. У «Акрона» хорошие вингеры. Мне в целом кажется, что для «Акрона» это идеальный трансфер, команда молодая, борется за болельщика. А Дзюба приведёт болельщика на стадион», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Акрон» объявил о трансфере Дзюбы в последний день летнего трансферного окна. Форвард подписал с тольяттинским клубом контракт до конца текущего сезона.