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Нападающий «Локомотива» Воробьёв выделил сильную черту тренера Галактионова

Нападающий «Локомотива» Воробьёв выделил сильную черту тренера Галактионова
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Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о главном тренере железнодорожников Михаиле Галактионове. Он назвал сильную сторону российского специалиста, которая помогает футболистам в тренировочном и игровом процессе.

— Удалось понять, почему Михаил Галактионов так хорош с молодыми игроками?
— Тренер в первую очередь сильный психолог. Михалыч силён в психологии и умеет найти общий язык с каждым игроком, понять его мысли и настроить. Такой подход очень помогает в тренировочном и игровом процессе, — рассказал Дмитрий Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

Полностью интервью с Дмитрием Воробьёвым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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