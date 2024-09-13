«Такие деньги никакой клуб не платит». Корнеев — о стоимости трансфера Барко в «Спартак»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о стоимости трансфера аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко в московский «Спартак». Красно-белые приобрели футболиста у «Ривер Плейт».

«Меня удивила сумма трансфера Барко: за запасного игрока € 16 млн. Такие деньги никакой клуб не платит. Это хороший футболист, но назовите мне ещё один клуб, где спортивный директор придёт и скажет: «Купите мне запасного игрока за € 16 млн». Какой будет ответ? Качество у Барко есть, это 100 процентов. С ним можно идти в проект, чтобы выиграть титул. Вопрос в цене, она удивила», — сказал Корнеев в эфире программы «Все на «Матч!» на «Матч ТВ».

Напомним, Барко стал футболистом красно-белых нынешним летом. В нынешнем сезоне он принял участие в восьми матчах красно-белых во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.