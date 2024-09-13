Суд по делу о смерти Диего Марадоны перенесён на март 2025 года

Суд над восемью медицинскими работниками, обвиняемыми в убийстве по неосторожности в связи со смертью бывшего аргентинского футболиста Диего Марадоны, перенесён с октября 2024 года на 11 марта 2025-го. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, суд удовлетворил просьбу трёх из восьми обвиняемых во второй раз отложить судебный процесс, который первоначально был назначен на 4 июня и должен был состояться 1 октября. Обвиняемым грозит тюремное заключение сроком от 8 до 25 лет.

Напомним, из жизни легендарный аргентинский нападающий ушёл осенью 2020 года. Ему было 60 лет. Среди обвиняемых в смерти бывшего игрока «Бока Хуниорс», «Барселоны» и «Наполи» — его нейрохирург, психолог, психиатр и медсёстры.