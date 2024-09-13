Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суд по делу о смерти Диего Марадоны перенесён на март 2025 года

Суд по делу о смерти Диего Марадоны перенесён на март 2025 года
Комментарии

Суд над восемью медицинскими работниками, обвиняемыми в убийстве по неосторожности в связи со смертью бывшего аргентинского футболиста Диего Марадоны, перенесён с октября 2024 года на 11 марта 2025-го. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, суд удовлетворил просьбу трёх из восьми обвиняемых во второй раз отложить судебный процесс, который первоначально был назначен на 4 июня и должен был состояться 1 октября. Обвиняемым грозит тюремное заключение сроком от 8 до 25 лет.

Напомним, из жизни легендарный аргентинский нападающий ушёл осенью 2020 года. Ему было 60 лет. Среди обвиняемых в смерти бывшего игрока «Бока Хуниорс», «Барселоны» и «Наполи» — его нейрохирург, психолог, психиатр и медсёстры.

Материалы по теме
Эксклюзив
Эксперт аргентинского футбола: «Барса» заплатила за Марадону меньше, чем «Зенит» за Гонду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android