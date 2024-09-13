Воробьёв: у «Локомотива» ещё будут поражения, но главное — у нас есть искра

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о старте московского клуба в новом розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

— Многие прочили «Локомотиву» провал на старте. За счёт чего команда ярко начала сезон?

— Каждый отдаётся на поле на сто процентов, в команде нет равнодушных. Даже при плохом результате с «Краснодаром» команда до последней минуты билась, играла в атаку и стремилась забить гол. Это не первое и не последнее наше поражение – будут ещё. Нужно уметь на такие матчи реагировать и двигаться дальше. Но главное – у нас есть искра, — рассказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

Полностью интервью с Дмитрием Воробьёвым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.