Александр Тарханов: Виктор Мендес — провальный трансфер для ЦСКА

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о переходе чилийского полузащитника московского ЦСКА Виктора Мендеса в самарские «Крылья Советов» на правах аренды.

«Виктор Мендес — провальный трансфер для ЦСКА, ведь он не заиграл в команде. Если покупать футболиста, то это должен быть лидер и игрок основного состава, а не запасной. У каждого главного тренера своя методика работы. Видимо, Николич не увидел в Мендесе ничего особенного, поэтому игрока отдали в аренду в «Крылья Советов», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Виктор Мендес не провёл ни одного матча. Футболист выступает за национальную команду Чили.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Марко Николича набрала 13 очков за семь матчей. «Крылья Советов» находятся на 10-й строчке, заработав шесть очков за аналогичное количество игр.