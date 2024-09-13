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Расписание матчей РПЛ 13 сентября

Расписание матчей РПЛ 13 сентября
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Сегодня, 13 сентября, в 8-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоится один матч. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

  • 20:15 мск. «Рубин» — «Крылья Советов»

После семи туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. Вторым идёт «Краснодар» с 15 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», имеющий в своём активе также 15 очков.

Казанский «Рубин» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице. Подопечные Рашида Рахимова набрали 10 очков в первых семи турах чемпионата. Самарские «Крылья Советов» набрали шесть очков после аналогичного количества встреч. Команда Игоря Осинькина находится на 10-м месте.

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