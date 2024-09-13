Александр Тарханов: соглашение с «Акроном» — последний контракт для Артёма Дзюбы

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о переходе 36-летнего нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон».

«Наверное, соглашение с «Акроном» — это последний футбольный контракт для Артёма Дзюбы. Посмотрим, как он себя там проявит. Может, его там заметят. Потому что он как-то уходил в тульский «Арсенал», а потом его вызывали в сборную России.

«Акрон» в последних матчах забил всего один гол, поэтому команда нуждалась в таком нападающем, как Дзюба. У тольяттинцев атакующая играющая команда, куда Артём спокойно вольётся и где ему будет легче играть», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Дзюба присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента. Минувшим летом у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года.