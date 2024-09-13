Игрок «Зенита» Барриос рассказал, как относится к Соболеву. Ранее футболисты подрались

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о взаимоотношениях с новичком сине-бело-голубых Александром Соболевым. В 2022 году между футболистами произошёл конфликт в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак». Тогда дело дошло до драки.

– Не считаешь, что у него будут проблемы в команде, учитывая его участие в той самой драке 2022 года?

– Нет, мы все здесь профессионалы. Все эти эмоции – часть футбола, ведь все команды и игроки преследуют свои цели. Прошлое осталось в прошлом. Его все хорошо приняли здесь, в «Зените», мы одна большая семья, у которой на уме только одно – итоговая победа. Надеемся, что он сможет как можно быстрее освоиться в коллективе и показать свои лучшие качества на поле.

– То есть у вас с ним всё в порядке?

– Да, конечно, у нас с ним всё отлично! Теперь он с нами. Он будет биться за меня, а я буду биться за него. Каждого, кто переходит в «Зенит», хорошо принимают в команде, поэтому каждый чувствует себя здесь как дома. Это позволяет новичкам в кратчайший срок раскрываться на полную. Уверен, с Соболевым будет то же самое. Раньше мы были по разные стороны, но теперь будем биться плечом к плечу и вместе вести «Зенит» к чемпионству, — приводит слова Барриоса Metaratings.