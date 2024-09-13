Барриос ответил на вопрос о возможном уходе из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос ответил на вопрос по поводу своего будущего. Он заявил, что не думал об уходе из петербургского клуба и планирует отработать свой контракт до конца.

– Уже думал о том, где через несколько лет будешь доигрывать свою карьеру?

– Нет, пока не думал об этом – надеюсь, впереди ещё много лет активной карьеры! Я отлично чувствую себя, хочу и дальше наслаждаться «Зенитом», Санкт-Петербургом, Россией. Моя семья здесь очень счастлива, а значит, счастлив и я. Мы хотим выиграть ещё один чемпионский титул в этом сезоне, и такие цели – то, что мотивирует меня каждый день отдавать все силы и биться за победы.

– Но твой контракт с «Зенитом» рассчитан до 2027 года – есть вероятность, что профессиональную карьеру ты завершишь в России?

– Могу сказать только одно – я собираюсь полностью отработать свой контракт с клубом. А там уже видно будет, — приводит слова Барриоса Metaratings.