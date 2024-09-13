Воробьёв: журналисты чудили в паводок, а я читал и думал: «С ума посходили, что ли?»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв рассказал, как пережил паводки в Оренбурге.

— Тебе не впервой сталкиваться с природными катаклизмами. Как переживал паводки в Оренбурге весной 2024-го?

— Пострадали посёлки вблизи Оренбурга, а в самом городе воды не было. Мы с командой собирали всё необходимое семьям пострадавших, благотворительностью занимались. Река поднялась, набережная пострадала, но стадион никак не затронуло. Журналисты чудили, писали, что матч хотели переносить. Я читал и думал: «С ума посходили, что ли?» У вас (журналистов. — Прим. «Чемпионата») есть такая черта – пишете, чего не знаете. Я после этого случая даже интервью стал давать нехотя. Зачем придумывать? — рассказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.