Александр Тарханов — о 33 игроках в «Химках»: зачем покупать столько футболистов?

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о переходе центрального защитника Георгия Джикии в подмосковные «Химки».

«Георгий Джикия поможет «Химкам», ведь он надёжный и опытный футболист, который будет управлять и руководить обороной. 33 футболиста в «Химках»? Я тренер другого плана, не любитель большого количества игроков. Должен быть основной состав и пять-шесть человек в запасе, которые могут усилить игру. Кто-то из футболистов «Химок» вообще не будет играть, потому что у команды три равноценных состава. Сильные будут играть, а слабые — наоборот. Мне сложно понять, зачем покупать столько футболистов», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.