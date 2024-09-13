Президент РФС Дюков не исключил возвращения сборной России к ЧМ-2026 в Америке

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не исключил возвращения сборной России к участию в международных соревнованиях к чемпионату мира — 2026, который пройдёт в Соединённых Штатах Америки, Канаде и Мексике и станет первым в истории турниром, в котором примут участие не 32 сборные, а 48.

— Давайте я не буду называть точную дату нашего возвращения.

— Возможно ли вернуться к чемпионату мира в Америке?

— Вероятность есть, посмотрим. Покажет время, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.