Дюков: выезд в Ханой был бы успешным, если бы сборная России провела два матча

Президент РФС Александр Дюков оценил учебно-тренировочные сборы национальной команды России во Вьетнаме.

«Проведение одного матча лучше, чем отсутствие игр. Наверное, можно было бы считать выезд в Ханой успешным, если бы провели два матча. Но есть объективные причины, которые не позволили нам этого сделать, — погодные условия. Так бывает, к этому надо быть готовыми. Каких-то серьёзных поводов для расстройства нет. Матч был важен для того, чтобы команда ещё раз собралась, чтобы футболисты, в том числе и новые, услышали требования, которые предъявляет главный тренер, попробовали воплотить на поле те рекомендации, которые даёт тренерский штаб. Это товарищеский матч, но он также идёт в рейтинг ФИФА. Это было важно для нас. Плюс опыт — неблизкое путешествие, другие климатические условия. Надо быть готовыми ко всему», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.