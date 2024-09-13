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Балотелли заявил о желании вернуться в Серию А. При этом у него есть варианты за границей

Балотелли заявил о желании вернуться в Серию А. При этом у него есть варианты за границей
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Бывший нападающий «Милана», «Интера» и множества других европейских клубов Марио Балотелли заявил о желании вернуться в итальянскую Серию А. При этом скандальный форвард отметил, что у него есть предложения от зарубежных клубов.

«Я тренируюсь, у меня всё в порядке. Я спокоен по поводу своего будущего. Единственное, что хочу сказать: у меня есть и были предложения из-за границы. Но у меня есть желание вернуться в Италию. Я ждал этого и надеюсь, что такая возможность появится. Я готов», — приводит слова Балотелли TMW.

Последним клубом Балотелли был турецкий «Адана Демирспор». Сейчас итальянский нападающий является свободным агентом. В прошлом сезоне турецкой Суперлиги футболист принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и одну результативную передачу.

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