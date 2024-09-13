Президент РФС Дюков оценил поездку сборной России во Вьетнам

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил поездку сборной России на учебно-тренировочный сбор во Вьетнаме. Напомним, российская национальная команда провела матч с вьетнамцами (3:0). А вот вторая запланированная игра, с Таиландом, была отменена из-за непогоды.

«Поездка во Вьетнам — возможность для того, чтобы провести хоть и товарищескую, но игру и проверить свои силы с командой из другого региона. Это важно и полезно. Была возможность и для Валерия Георгиевича Карпина проверить молодых футболистов. К сожалению, не удалось провести второй матч, но по объективным причинам — был тайфун. Так бывает. С другой стороны, если говорить о земном шаре, то он огромный. Большие территории, разный климат. Это полезный опыт для нашей сборной и футболистов. Нам важно понимать, что мир большой и нужно быть готовыми играть при любых ситуациях в любых климатических условиях», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.