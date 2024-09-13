Глава РФС Дюков прокомментировал отстранение Дмитрия Андреева за критику судейства

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал отстранение бывшего спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева за критику судейства

— Вы говорили, что поведение Андреева было неприемлемым после матча с «Ростовом». На днях он подал апелляцию. Как оцените поступок?

— Не знаю, есть апелляционная инстанция. Я не участвую в её работе, она примет решение. Нужно ознакомиться с предметом его апелляции, но, вероятно, за этим стоит желание остаться в футболе и вернуться как можно раньше. Андреев в футболе давно. Он его любит и знает. Да, он сделал ошибку, но очевидно, что хотел бы вернуться в футбол. Этим, наверное, и обоснована подача апелляционного заявления», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.