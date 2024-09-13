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Андрей Канчельскис: может, Дзюба за «Акрон» забьёт десяточку и о нём опять заговорят

Андрей Канчельскис: может, Дзюба за «Акрон» забьёт десяточку и о нём опять заговорят
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал переход 36-летнего нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон».

«Думаю, Артём Дзюба не испортит картинку и поможет «Акрону». У Артёма ещё нормальный возраст, ему 36 лет. Но дело не в возрасте, а в том, готов ли он функционально и есть ли желание играть дальше. Если Артём ведёт правильный образ жизни, то он находится в хороших кондициях. Многие футболисты в Европе в таком возрасте ещё играют: Роналду, Модрич и остальные. Если после этого сезона Дзюба будет в хорошем состоянии, то почему не продлить свою игровую карьеру? Может, он в этом сезоне забьёт десяточку и люди о нём опять заговорят. Будем надеяться, чтобы «Акрон» остался и закрепился в РПЛ», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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