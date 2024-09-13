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Дмитрий Воробьёв: в этой сборной России лидер — Георгич, Карпин

Дмитрий Воробьёв: в этой сборной России лидер — Георгич, Карпин
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Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв назвал лидера сборной России. По его словам, это главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

«Сейчас все своего рода лидеры. Нет такого, что кто-то один заводит раздевалку. Лидер – это Георгич (Валерий Георгиевич Карпин. – Прим. «Чемпионата»), он у нас главный. Сейчас как будто стёрлись эти границы: старшие, младшие. Самоха (Илья Самошников. – Прим. «Чемпионата») рассказывал: когда его вызвали, средний возраст команды был 32 года. Сейчас сборная моложе. У нас в лиге возрастных защитников-то и нет, как раньше Березуцкие, Игнашевич. Все молодые. Сейчас 27-28 лет – ты уже возрастной (смеётся)», — рассказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

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