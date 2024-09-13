Глава РФС Дюков: каждый месяц увеличивается количество стран, которые поддерживают Россию

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном возвращении российских сборных к официальным футбольным турнирам.

— Осенью возобновляется футбольный сезон на многих континентах, поэтому футбольные чиновники в это время активны. Проходит много разных встреч и совещаний. Вполне возможно, что всё-таки будут приняты решения, которые поспособствуют возвращению наших сборных к официальным футбольным турнирам.

— Почему у вас есть такая вера в это?

— Это моя интуиция, основанная на опыте, оценка того, что происходит, как меняется мнение разных субъектов футбола к ситуации.

— За этот год стало ли больше стран нас поддерживать?

— Мне кажется, что да. С каждым месяцем количество стран, которые нас поддерживают, увеличивается, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.