Антон Миранчук: никогда не думал, что буду играть в Швейцарии

Российский полузащитник Антон Миранчук высказался о своём переходе в швейцарский «Сьон». Экс-игрок «Локомотива» будет выступать за свой новый клуб под 10-м номером. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

«Это правда, я никогда не думал, что буду играть здесь. Страна великолепна, а город очень красив. Я уже чувствую себя хорошо.

Предложения от «Аякса», «Фейеноорда» и «Севильи»? Я не собираюсь ничего говорить об этом. Я в «Сьоне», и это всё, что имеет значение», — приводит слова Миранчука Blick.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что зарплата российского полузащитника в «Сьоне» составит € 1,2 млн в год, а в контракте будут прописаны отступные — € 5,5 млн.

Минувшим летом у российского полузащитника закончился контракт с московским «Локомотивом». В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги Миранчук провёл 29 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.