«Всё решают деньги». Андрей Канчельскис — о переходе Джикии в «Химки»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал переход центрального защитника Георгия Джикии в подмосковные «Химки».

«Я думал, что Джикия этим летом перейдёт в «Локомотив». Но в любом случае всё решают деньги, поэтому Георгий перебрался в «Химки». В «Спартаке» Джикия получал больше, но в «Химках» он будет получать больше игрового времени. Георгий — это игрок сборной России, поэтому он поможет «Химкам», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Последним клубом Джикии до перехода в «Химки» был московский «Спартак». 8 мая красно-белые объявили, что приняли решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.