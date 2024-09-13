Вышли трейлер и постер новой спортивной драмы «Федя. Народный футболист»

Спортивный блокбастер о силе духа станет знаком памяти, данью уважения легендарному полузащитнику «Спартака» Фёдору Черенкову. Несмотря на это, фильм расскажет историю не только о футболе, но и о настоящей любви, дружбе и стремлении к победе.

Постер фильма «Федя — народный футболист»

Сергей Шишкарёв, генеральный продюсер проекта, с особым трепетом подошёл к созданию картины: «Фёдор Черенков — мой любимый футболист, это уникальный человек для нашего спорта, его любили и уважали даже болельщики других клубов. Нашей задачей было снять не очередной спортивный байопик, а масштабное, достоверное, современное кино. А то, как снят футбол, уверен, удивит многих, так его ещё никто не снимал у нас в стране, а может, и в мире».

Трейлер фильма «Федя. Народный футболист» доступен в VK Видео.

Режиссёром фильма выступил Николай Акелькин. «Федя. Народный футболист» – его дебют в полном метре. Николай также стал соавтором сценария вместе с продюсером Ильёй Казаковым. Главную роль в картине исполнил Станислав Румянцев. Также на экране появятся звёзды российского кино Николай Фоменко, Борис Щербаков, Александра Дроздова, Игорь Петренко, Сергей Мигицко, Борис Каморзин и другие.

Амбассадорами киноленты про выдающегося футболиста стали всемирно известный пианист Денис Мацуев, многократная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва, спортивный комментатор Константин Генич и бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия.

«Я уверена, что этот фильм не оставит равнодушным никого. Каждый здесь найдёт своего Черенкова, увидит свою сборную, свой футбол. Ведь все мы понимаем, что этот вид спорта – номер один во всём мире», – отметила Мария Киселёва.

За короткое время Фёдор Черенков становится не просто ключевым игроком команды, но и символом надежды для многих. Однако, быстро достигнутый успех оборачивается чередой потрясений: потеря отца, трагические события на матче в «Лужниках» и поражение в матче с бельгийским «Андерлехтом» оказывают тяжелейшее влияние на его психическое состояние. В момент отчаяния, когда мечты о чемпионате мира кажутся недостижимыми, Фёдор стоит на распутье: завершить карьеру или рискнуть всем ради своих близких и болельщиков.