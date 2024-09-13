Воробьёв: через 15 минут после выхода на поле во Вьетнаме понял, что воздуха нет

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о погодных условиях во Вьетнаме, где сборная России провела свой последний учебно-тренировочный сбор. Россияне сыграли товарищеский матч с вьетнамцами и победили со счётом 3:0.

— У меня это первый опыт игры в такую духоту и влажность. На самом деле очень сложно. В первом тайме ребятам совсем тяжело было, дышать нечем. В перерыве пошёл дождь, подул ветер, но сильно лучше не стало. Через 15 минут после выхода на поле понял, что воздуха нет. Если не считать 16 градусов мороза, это самые неприятные условия.

— А что хуже: мороз или такая сильная влажность?

— Всё-таки мороз. Он опаснее в плане травматичности, — рассказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.