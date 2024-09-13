Президент РФС Дюков сообщил, что сборная России ещё может сыграть с Таиландом

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что сборная России еще может сыграть с Таиландом. Ранее матч был отменён из-за плохой погоды во Вьетнаме.

«Вполне возможно, что матч с Таиландом состоится, если будет такая возможность.

Мы ставили задачу провести контрольный матч, и мы его провели. Но, как и говорил, нужно быть готовыми играть в любых географических и климатических условиях.

По телевизионной картинке было видно, что приходилось непросто. Если говорить об обратной связи, то я её получил от главного тренера. Тяжело было находиться даже на скамейке запасных — достаточно жарко и высокая влажность. Немногие страны живут и играют в футбол в таких условиях. Но на поле выходят две команды, условия одни для всех участников матча», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.