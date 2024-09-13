Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент РФС Дюков сообщил, что сборная России ещё может сыграть с Таиландом

Президент РФС Дюков сообщил, что сборная России ещё может сыграть с Таиландом
Аудио-версия:
Комментарии

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что сборная России еще может сыграть с Таиландом. Ранее матч был отменён из-за плохой погоды во Вьетнаме.

«Вполне возможно, что матч с Таиландом состоится, если будет такая возможность.

Мы ставили задачу провести контрольный матч, и мы его провели. Но, как и говорил, нужно быть готовыми играть в любых географических и климатических условиях.

По телевизионной картинке было видно, что приходилось непросто. Если говорить об обратной связи, то я её получил от главного тренера. Тяжело было находиться даже на скамейке запасных — достаточно жарко и высокая влажность. Немногие страны живут и играют в футбол в таких условиях. Но на поле выходят две команды, условия одни для всех участников матча», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Материалы по теме
Карпин назвал состав, который планировал выпустить на матч России с Таиландом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android