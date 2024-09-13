В РФС рассчитывают провести матчи сборной в октябре и ноябре в России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о планах на товарищеские матчи в октябре и ноябре.

«Вы знаете наш подход — мы ведём переговоры, но только когда договоримся и поставим подписи о соглашении, тогда объявим. Для нас важно, чтобы матчи в ноябре и октябре были. Мы будем стараться использовать каждое окно для игр сборной, чтобы эти матчи проводить. Приоритетом для нас является проведение матчей в России — это важно для болельщиков. Речь идёт о двух матчах в октябре и ноябре дома.

Что касается места проведения, то многое будет зависеть от соперника и прогнозов погоды, состояния полей. Решение о месте проведения будет приниматься позже, в зависимости от ситуации», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.