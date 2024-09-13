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Дюков: вопросы к судейству были в нескольких турах, надеюсь, мы прошли этот этап

Дюков: вопросы к судейству были в нескольких турах, надеюсь, мы прошли этот этап
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о судейских ошибках в Российской Премьер-Лиге и Кубке России. Он выразил надежду, что череда оплошностей арбитров осталась позади.

«Вопросы к судейству были в нескольких турах. Сейчас, надеюсь, мы прошли этот этап. Конечно, ошибки не радуют, но говорить и оценивать уровень судейства надо за значительный временной промежуток. В конкретном моменте у всех бывают ошибки, в том числе и у игроков, и у судей, и у тренеров. По нескольким турам я не стал бы делать какие-то выводы», — передаёт слова Александра Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее ЭСК неоднократно признавала ошибки судей в матчах чемпионата и Кубка страны.

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