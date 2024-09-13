Президент РФС Дюков: предпочёл бы, чтобы российские футболисты играли в РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков признался, что хотел бы, чтобы ведущие российские футболисты оставались в чемпионате страны, а не переходили в зарубежные клубы.

«Безусловно, трансферы наших игроков в зарубежные клубы — фактор, который учитывается в вопросе нашего возвращения. Но он всё-таки второстепенный и не будет являться определяющим. Хотя некоторый благоприятный фон создаёт. Но я неоднократно говорил, что предпочёл бы, чтобы наши российские футболисты играли в РПЛ», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сейчас множество российских футболистов играют в зарубежных лигах: Фёдор Чалов, Александр Головин, Матвей Сафонов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук и многие другие.