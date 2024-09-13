«Мы наняли футболиста, а не шпиона». Спортдиректор «Сьона» — о переходе Антона Миранчука

Спортивный директор швейцарского «Сьона» Бартелеми Константин высказался о подписании контракта с российским полузащитником Антоном Миранчуком.

«Это игрок, которого мы, конечно, знали по репутации, и, когда были первые контакты, в начале трансферного окна, мы подумали, что его невозможно привлечь. Лучшие московские клубы, такие как «Локомотив», ЦСКА или «Спартак», а также петербургский «Зенит» — это клубы, находящиеся на уровне Лиги чемпионов или Лиги Европы. Игроки там хорошо зарабатывают и для нас недостижимы. Но обстоятельства позволили Антону приехать к нам.

Некоторые клубы не хотят иметь дело с Россией, это факт. Мы изучили ситуацию в целом. Подчёркиваю, Антон был свободным агентом, мы не платили трансферную сумму российскому клубу. И мы наняли футболиста, который приходит делать свою работу, а не шпиона! Антон — мальчик с ценностями. Мы изучали его характер, его личность. Здесь нет никаких проблем», — приводит слова Константина Blick.