Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» в ближайшей игре, Доннарумма пропустил тренировку

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов может дебютировать за свой новый клуб в ближайшем матче французской Лиги 1, так как основной вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма пропустил тренировку команды. Об этом сообщает журналист Лоик Танзи на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Свой ближайший матч «ПСЖ» проведёт в субботу, 14 сентября. Соперником парижан в матче 4-го тура чемпионата Франции станет «Брест». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Напомним, российский вратарь перешёл в «ПСЖ» минувшим летом из «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни в одном официальном матче за парижан. Ранее Матвей принял участие в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2).