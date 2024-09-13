Дмитрий Воробьёв: в первых играх после возвращения России будут запредельные эмоции

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв поделился ожиданиями от возможного возвращения сборной России на международную арену.

— Мы сможем конкурировать на европейской арене после возвращения? Матчи с командами уровня Вьетнама отбрасывают Россию назад?

— Уверен, первые игры будут запредельные эмоции, радость. Там неважно, какой у команды уровень. А дальше надо усердно тренироваться, чтобы конкурировать и вливаться на международную арену, — рассказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.