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Дмитрий Воробьёв: в первых играх после возвращения России будут запредельные эмоции

Дмитрий Воробьёв: в первых играх после возвращения России будут запредельные эмоции
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Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв поделился ожиданиями от возможного возвращения сборной России на международную арену.

— Мы сможем конкурировать на европейской арене после возвращения? Матчи с командами уровня Вьетнама отбрасывают Россию назад?
— Уверен, первые игры будут запредельные эмоции, радость. Там неважно, какой у команды уровень. А дальше надо усердно тренироваться, чтобы конкурировать и вливаться на международную арену, — рассказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

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