Стала известна причина отсутствия Доннаруммы на тренировке «ПСЖ»

Стала известна причина отсутствия вратаря «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннаруммы на тренировке французского клуба. Итальянский футболист этим утром стал отцом, сообщает журналист Лоик Танзи на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Свой ближайший матч «ПСЖ» проведёт в субботу, 14 сентября. Соперником парижан в матче 4-го тура чемпионата Франции станет «Брест». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Напомним, за «ПСЖ» также выступает российский вратарь Матвей Сафонов, перешедший минувшим летом из «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни в одном официальном матче за парижан. Ранее Матвей принял участие в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2).