Канчельскис — о 33 игроках «Химок»: Артига хочет сделать из клуба «Реал» или «Барселону»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о большом количестве футболистов в заявке подмосковных «Химок».

«В «Химках» 33 богатыря, которые вышли не из воды, а из Первой лиги. Пожелаем удачи 33 богатырям. Если есть возможность иметь 33 богатыря, почему нет? Но всё равно это что-то новое. Наверное, испанец Артига хочет из «Химок» сделать «Реал» Мадрид или «Барселону». Сезон покажет, 33 футболиста — это много или мало. Уже потом руководители клуба будут задавать вопросы Артиге, ведь он отвечает за результат и этих богатырей.

Я уверен, что 33 футболиста — список, куда входят основной и дублирующий составы. Не может быть 33 основных игрока, ведь это перебор. Но всё равно непонятно, как тренировать такое количество футболистов. Если Артига пришёл в «Химки», значит, он что-то знает и хочет удивить. Посмотрим, как он удивит», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.