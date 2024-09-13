Александр Тарханов предположил, что в матче ЦСКА — «Зенит» будет ничья

Известный отечественный тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит». Игра пройдёт 14 сентября в Москве. Стартовый свисток арбитра — в 16:30 мск.

«ЦСКА в матче с «Зенитом» нужно рассчитывать на себя, а не на то, играет или не играет Глушенков. Сложно сказать, как будет проходить матч, ведь многое зависит от армейцев: как они будут играть и навяжут ли игру «Зениту». ЦСКА будет играть в атаку, как в матче с «Локомотивом», или же постарается сыграть от обороны, как с «Краснодаром». Но учитывая, что команды будут играть в Москве, то ничья будет закономерным результатом», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.