Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Тарханов предположил, что в матче ЦСКА — «Зенит» будет ничья

Александр Тарханов предположил, что в матче ЦСКА — «Зенит» будет ничья
Комментарии

Известный отечественный тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит». Игра пройдёт 14 сентября в Москве. Стартовый свисток арбитра — в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА в матче с «Зенитом» нужно рассчитывать на себя, а не на то, играет или не играет Глушенков. Сложно сказать, как будет проходить матч, ведь многое зависит от армейцев: как они будут играть и навяжут ли игру «Зениту». ЦСКА будет играть в атаку, как в матче с «Локомотивом», или же постарается сыграть от обороны, как с «Краснодаром». Но учитывая, что команды будут играть в Москве, то ничья будет закономерным результатом», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
ЦСКА — «Зенит». Федотов умел! А что Николич?
ЦСКА — «Зенит». Федотов умел! А что Николич?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android