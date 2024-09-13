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Заза Джанашия: Артёма Дзюбу будут бояться, это на руку «Акрону»

Заза Джанашия: Артёма Дзюбу будут бояться, это на руку «Акрону»
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Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал переход 36-летнего нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон».

«Артём Дзюба — усиление для «Акрона». Это опытный футболист, который может много чего сделать. Учитывая, что тольяттинская команда играет много в атаку, то и Дзюбе будет легче играть в «Акроне». Ведь он высокий нападающий, который может сбросить мяч. Самое главное, чтобы с ним играли хорошо, но это будет зависеть от тренера, куда он будет его ставить. Такого нападающего, как Артём Дзюба, будут бояться в защите. Это будет на руку «Акрону», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Дзюба присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента. Минувшим летом у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года.

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