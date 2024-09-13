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Дмитрий Воробьёв: Батраков как кошка, очень цепкий!

Дмитрий Воробьёв: Батраков как кошка, очень цепкий!
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Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв оценил своего одноклубника Алексея Батракова, которого многие эксперты называют лучшим молодым футболистом на старте нового сезона РПЛ.

— Лёша Батраков — талант?
— Да. Мне очень нравится, как он ведёт себя на поле. Знаете, он как кошка! Очень цепкий. Лёша низкого роста, вес у него тоже маленький, а он идёт в верховые единоборства и выигрывает. По игре он просто красавец.

И по психологии Батраков более-менее устойчивый. Многие молодые игроки забьют три, и им крышу начинает сносить, ходят пальцы гнут. Лёша не из таких. Скромный и спокойный парень. В этом плане он молодец, — рассказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

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