Дмитрий Воробьёв: Батраков как кошка, очень цепкий!

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв оценил своего одноклубника Алексея Батракова, которого многие эксперты называют лучшим молодым футболистом на старте нового сезона РПЛ.

— Лёша Батраков — талант?

— Да. Мне очень нравится, как он ведёт себя на поле. Знаете, он как кошка! Очень цепкий. Лёша низкого роста, вес у него тоже маленький, а он идёт в верховые единоборства и выигрывает. По игре он просто красавец.

И по психологии Батраков более-менее устойчивый. Многие молодые игроки забьют три, и им крышу начинает сносить, ходят пальцы гнут. Лёша не из таких. Скромный и спокойный парень. В этом плане он молодец, — рассказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.