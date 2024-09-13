Воробьёв: Баринов не даёт молодым звезду поймать. И вас, журналистов, надо чуть встряхнуть

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв рассказал и капитане железнодорожников Дмитрии Баринове, который не даёт молодым футболистам заболеть «звёздной болезнью».

— Как не словить звезду и не поплыть ментально в таком юном возрасте?

— Если ты в «Локомотиве», для этого есть Дима Баринов, который не даёт молодым звезду поймать. В любом коллективе должен быть такой человек. Если ты видишь, что молодой игрок начинает «отлетать», надо стараться с ним общаться, разговорами возвращать на землю и быть примером. Дима в «Локо» с самого детства, уже легенда клуба. Для молодых пацанов он авторитет. Они его слушаются, а он их ставит на истинный путь.

— Дима Баринов и журналистов, если надо, на истинный путь направит.

— А это правильно. Вас тоже надо чуть-чуть встряхнуть, вы совсем расслабились, ха-ха, — рассказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.