Кузяев: «Спартак» — действительно «народная команда», мне очень нравится этот клуб

Бывший футболист «Зенита» Далер Кузяев, ныне выступающий за французский «Гавр», высказался о московском «Спартаке». Он заявил, что вряд ли перейдёт в стан красно-белых, но этот клуб ему симпатизирует.

«Сколько людей говорили подобные вещи, а потом в итоге переходили. С вероятностью в 99 процентов я в «Спартак» не перейду. Не потому, что я испытываю какую-то неприязнь. Мне «Спартак» очень нравится как клуб, в сборную оттуда приезжают потрясающие ребята. Это действительно «народная команда», она на слуху. Но не перейду из уважения к «Зениту», к болельщикам. Конечно, всё в жизни может поменяться, но на данный момент никаких предпосылок для этого не вижу. Мне не хотелось бы портить отношения с «Зенитом», — приводит слова Кузяева «РБ Спорт».