Вильмар Барриос оценил новичка «Зенита» Соболева

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос оценил новичка сине-бело-голубых Александра Соболева. По мнению колумбийца, Соболев — один из лучших нападающих в российском футболе. Александр сможет помочь «Зениту» в достижении целей.

«Соболев – игрок, которого все хорошо знают, один из лучших в российском футболе, качественный профессионал, который пришёл сюда, чтобы помочь нам достичь наших целей. Он принесёт много пользы, будет важен для нас и забьёт кучу мячей. Я вижу, что он отдаёт всего себя, он полон энергии и жаждет дебютировать в официальном матче. Ему хочется помогать нам побеждать, и для меня это самое важное», — приводит слова Вильмара Барриоса интернет-портал Metaratings.