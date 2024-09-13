Евгений Алдонин: Гуарирапу не просто так берут в ЦСКА — он может раскрыться по-новому

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал переход венесуэльского форварда Сауля Гуарирапы из «Сочи».

«Я бы не сказал, что Гуарирапа является усилением для ЦСКА. Это нападающий для ротации состава. Но у нас были трансферы футболистов, которые не казались усилением, но потом выстреливали. Тот же самый Файзуллаев. В новом коллективе игрок может раскрыться по-новому. Гуарирапу берут не просто так, ведь в прошлом сезоне он забил девять мячей и отдал одну голевую передачу. Для РПЛ это неплохая статистика», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 21-летний Сауль Гуарирапа провёл за «Сочи» девять матчей, в которых забил один мяч. В прошлом сезоне на его счету восемь голов в 10 встречах Российской Премьер-Лиги.