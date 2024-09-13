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Евгений Алдонин: Гуарирапу не просто так берут в ЦСКА — он может раскрыться по-новому

Евгений Алдонин: Гуарирапу не просто так берут в ЦСКА — он может раскрыться по-новому
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал переход венесуэльского форварда Сауля Гуарирапы из «Сочи».

«Я бы не сказал, что Гуарирапа является усилением для ЦСКА. Это нападающий для ротации состава. Но у нас были трансферы футболистов, которые не казались усилением, но потом выстреливали. Тот же самый Файзуллаев. В новом коллективе игрок может раскрыться по-новому. Гуарирапу берут не просто так, ведь в прошлом сезоне он забил девять мячей и отдал одну голевую передачу. Для РПЛ это неплохая статистика», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 21-летний Сауль Гуарирапа провёл за «Сочи» девять матчей, в которых забил один мяч. В прошлом сезоне на его счету восемь голов в 10 встречах Российской Премьер-Лиги.

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