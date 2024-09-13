Воробьёв: обидно за Ваню Игнатьева — у него было большое будущее

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о нереализованном потенциале Ивана Игнатьева, который ранее выступал в составе железнодорожников.

— Кто на твоих глазах из талантов того же «Краснодара» терял голову? Назови самый яркий пример.

— Обидно за Ваню Игнатьева. У него было большое будущее, но карьера пошла на спад. Я не хочу причины за кого-то искать, пусть Ваня сам за себя говорит. В жизни так бывает, но главное – в себе покопаться, а не искать какие-то оправдания. У Игнатьева тут не получилось, там не получилось. Думаю, все всё понимают.

Знаю, что сейчас он в Армении. Кстати, забивает. Надеюсь, что для Вани «Урарту» будет новой точкой роста для продолжения большой карьеры, — рассказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.