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«Всё это опасненько». Радимов поделился мыслями о переходе Дзюбы в «Акрон»

«Всё это опасненько». Радимов поделился мыслями о переходе Дзюбы в «Акрон»
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о переходе 36-летнего нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон».

«Дзюба уже далеко не молод, во-первых. Во-вторых, он без игровой практики уже почти год. И как он себя приведёт в форму – непонятно. Плюс мы, опять же, знаем, что если что-то пойдёт не так и Дзюбу оставят на скамейке, как «прилетит» от него тренеру. Надо было «Акрону» в это вписываться? Я не уверен. Скажем так, всё это опасненько», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Дзюба присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента. Минувшим летом у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года.

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