Гасилин назвал главный трансфер сезона в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, какой переход считает главным трансфером сезона в Российской Премьер-Лиге. Интересно, что он выделил не самый обсуждаемый трансфер — переезд Александра Соболева из «Спартака» и «Зенит». И даже не сделку по Максиму Глушенкову, которую многие эксперты уже успели назвать лучшей в РПЛ. По мнению Гасилина, главный трансфер лета в российском чемпионате — это Лусиано Гонду.

«Я бы сделал акцент на Лусиано. Посмотрим, как будет, но для меня это отличнейший трансфер. Смотришь пару игр и понимаешь, что это большой трансфер. Для меня это, возможно, главный трансфер этого сезона, — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Гонду дебютировал за сине-бело-голубых в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:0). Нападающий оформил дубль.